الجيش الإسرائيليّ: الرهائن القتلى كانوا يرفعون راية بيضاء

أفاد الجيش الإسرائيليّ بأن الرهائن، الذين قتلهم جنوده من طريق الخطأ، في غزة، كانوا يلوحون براية بيضاء ويتحدثون بالعبرية، في منطقة تتعرض فيها قواته لكمائن، حسب العناصر الأولية للتحقيق.



وأوضح مسؤول عسكريّ، للصحافيين أنّ الرهائن الثلاث، الذين تراوحت أعمارهم، بين 25 و28 عامًا، ظهروا على مسافة عشرات الأمتار من أحد المواقع الإسرائيلية، في حي الشجاعية، في مدينة غزة.



وقال المصدر لوكالة "فرانس برس": "لقد رآهم أحد الجنود، عندما ظهروا. لم يكونوا يرتدون قمصانًا وكانوا يحملون عصا عليها قطعة من القماش الأبيض. شعر الجندي بالخطر وأطلق النار، وقال إنهم إرهابيون. قُتل اثنان منهم."



وأضاف المصدر: "على الفور، أصيب شخص آخر وهرع إلى داخل المبنى."



وأشار إلى أنّ الجنود، بعد ذلك، سمعوا نداء استغاثة باللغة العبرية.



وتابع المسؤول العسكريّ أمر قائد الكتيبة بوقف إطلاق النار، "ولكن مرة أخرى أُطلقت رشقات نارية في اتجاه الشخص الثالث ومات".



وأكّد المسؤول أنّ الحادث كان "منافيًا لقواعد السلوك لدينا."