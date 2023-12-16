الجيش المصريّ يسقط مسيّرة في جنوب سيناء

أسقطت الدفاعات الجوية المصرية مسيّرة، في دهب، في جنوب سيناء، قرب الحدود مع إسرائيل، وفق وسائل إعلام محلية.



وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من المخابرات المصرية، بـ"سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية، في مدينة دهب".



وأشارت إلى أنّ الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوريّ.



وأفاد مصدر في أجهزة المخابرات المصرية وكالة "فرانس برس" بأنّ الجسم الطائر الذي أُسقط هو "مسيّرة قادمة من مكان غير معلوم حتى الآن".



وأكد شهود عيّان أنّ "الجسم الطائر لم يُنتشل، حتى الآن لفحصه وقوات الأمن موجودة، في المكان".