قوات الاحتلال الروسية: قتلى في هجوم صاروخي أوكرانيّ

قُتل مدنيَان، في هجوم صاروخيّ نفّذته كييف على قرية تحتلها موسكو، في جنوب أوكرانيا، وقف ما أفادت سلطات الاحتلال الروسية، في منطقة خيرسون.



وقالت القوات الروسية إنّ الصاروخ أصاب قرية نوفا ماياشكا الواقعة على ضفة نهر دنيبرو، التي تحتلها روسيا وعلى مسافة نحو 70 كيلومترًا شرق مدينة خيرسون، التي تسيطر عليها أوكرانيا.



وكتب المسؤول المعين من موسكو فلاديمير سالدو، على تلغرام: "قتل مدنيان وأصيب مدنيان آخران".



وأوضح أنّ صاروخًا من طراز هايمارس أميركيّ الصنع سقط،في قرية نوفا ماياشكا "أثناء ايصال مساعدات إنسانية".



وأكّد سالدو أنّ منظومات الدفاع الجويّ أسقطت صواريخ أخرى أطلقتها كييف وأنّ عسكريين كانوا يساعدون في ايصال المساعدات أصيبوا أيضًا.