الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أبو عبيدة يوجه رسالة لأميركا ويكشف سرا عن الجيش الاسرائيلي بعد مضي 70 يومًا على "طوفان الأقصى"

أخبار دولية
2023-12-16 | 11:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أبو عبيدة يوجه رسالة لأميركا ويكشف سرا عن الجيش الاسرائيلي بعد مضي 70 يومًا على &quot;طوفان الأقصى&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أبو عبيدة يوجه رسالة لأميركا ويكشف سرا عن الجيش الاسرائيلي بعد مضي 70 يومًا على "طوفان الأقصى"

 أكد المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، ان الشعب الفلسطيني لا يزال يخوض هذه المعركة غير المسبوقة بعد مضي 70 يوما على بدء معركة "طوفان الأقصى"، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

وأشار أبو عبيدة في بيان إلى "تمكن مقاتلي الكتائب من تدمير أكثر من 100 ألية على مدار الأيام ال 5 الماضية"، وقال: "يرصد مجاهدونا صراخ الجنود وإطلاقهم الرصاص بشكل عشوائي لدى وقوعهم في كمائننا". لافتا إلى أن "العدو يصب نار غضبه على النساء والأطفاء في جرائم حرب جلية".

وأكد أن "مجاهدينا الأبطال لا تزال أياديهم على الزناد، يتربصون في الاحتلال بكل شارع وحي".

وتابع: "ما نراه يتفكك هو جيش الاحتلال، لا كتائبنا".

وذكر أبو عبيدة بأن "الإدارة الأميركية تقوم بتسيير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان، وكأنها تقاتل دولة عظمى".

وفي سياق مجريات المعارك في غزة، أكد أبو عبيدة أن "العدو يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجودية". وكشف عن أن "التحام مجاهدينا مع قوات العدو كشف كم هو جيش واهن وجبان".

كما أوضح أن "ما يعلن عنه جيش العدو رسميا من أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي".

إلى ذلك، تطرق المتحدث باسم "كتائب القسام" إلى الواجب المطلوب في الوقت الحالي، مبينا أنه "الآن هو الانتفاض والثورة ومقاطعة الاحتلال بكل أشكال المقاومة"، داعيا مجددا "كل أحرار أمتنا ومقاتليها إلى تصعيد الفعل الميداني ضد العدو في كل جبهة".

وأردف في بيانه أن "شهادات وروايات مجاهدينا في قتلهم لجنود العدو المشاة توثق أضعاف العدد المعلن لقتلاه".

وبحسب الوكالة، في اليوم السبعين من الحرب في غزة، تواصل قوات العدو الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

أخبار دولية

عبيدة

رسالة

لأميركا

ويكشف

الجيش

الاسرائيلي

يومًا

"طوفان

الأقصى"

LBCI التالي
ماكرون يدعو إلى "تسوية ذكية" بشأن مشروع قانون يشدد إجراءات الهجرة
البيت الأبيض تعليقًا على مقتل رهائن إسرائيليين: "خطأ مأساوي"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-10-08

أبو عبيدة: لا نزال في إطار معركة "طوفان الأقصى" المتواصلة ونخوض اشتباكات ضارية وبطولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-07

عملية "طوفان الأقصى" صدمت الاعلام الاسرائيلي

LBCI
صحف اليوم
2023-12-15

وزير الدفاع يوجّه رسالة الى ميقاتي عن قيادة الجيش: "الأمر لي" (النهار)

LBCI
أخبار دولية
2023-12-06

"الخطأ" تبرير الإحتلال لجريمته في حق الجيش اللبناني... فهل يخفي رسالة دموية؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تعقيدات جديدة تواجهها حكومة نتنياهو بسبب مقتل أسرى في القطاع بنيران صديقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

خرق أمنيّ اسرائيليّ خطير... اتصلوا بأصحاب منازل مستهدفة ثم قصفوها

LBCI
أخبار دولية
13:15

لم يدُم حكمه سوى ثلاث سنوات ونصف…رحيل أمير الكويت

LBCI
أخبار دولية
13:13

مشاهد رصدتها كاميرات "القسام" خلال اقتحام تجمّع لجنود الاحتلال شرق حجر الديك في قطاع غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-13

جريمة قتل طفل بعمر الـ 8 أسابيع...من هما المشتبه بهما؟

LBCI
أخبار دولية
11:08

أبو عبيدة يوجه رسالة لأميركا ويكشف سرا عن الجيش الاسرائيلي بعد مضي 70 يومًا على "طوفان الأقصى"

LBCI
صحف اليوم
00:30

"لن نسكت"... مصادر تكتل لبنان القوي لـ"الجمهورية": ما حصل في مجلس النواب لا يتسّم بالقانونية

LBCI
فنّ
2023-11-16

بإطلالة ضّيقة ومثيرة... رشاقة مادونا تخطف الأنظار من جديد! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ليلة عيد في شارع زغرتا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تعقيدات جديدة تواجهها حكومة نتنياهو بسبب مقتل أسرى في القطاع بنيران صديقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

هل الإستحقاقات اللبنانية جزء من تبادل الرسائل السياسية في المنطقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

في ختام "العام الجبراني" .. طبعة جديدة وفاخرة لكتاب النبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

علما الشعب تضيء شجرة العيد رغم الظروف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

في حاصبيا...ذوو الاحتياجات الخاصة يتحدون الصعوبات التعلمية تحت القصف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

خرق أمنيّ اسرائيليّ خطير... اتصلوا بأصحاب منازل مستهدفة ثم قصفوها

LBCI
أخبار دولية
13:15

لم يدُم حكمه سوى ثلاث سنوات ونصف…رحيل أمير الكويت

LBCI
أخبار دولية
13:13

مشاهد رصدتها كاميرات "القسام" خلال اقتحام تجمّع لجنود الاحتلال شرق حجر الديك في قطاع غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
23:52

مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى يتحول الطقس الى متقلب؟

LBCI
أخبار دولية
04:58

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً

LBCI
خبر عاجل
06:25

مصدر دبلوماسي فرنسي للـLBCI: لا صحة لما يتم تداوله عن أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية أرجئت بسبب الغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان بل هو بسبب عطل تقني في طائرة الوزيرة

LBCI
أخبار لبنان
06:10

مذكرة لميقاتي قضت بإعلان الحداد الرسمي على وفاة أمير الكويت

LBCI
فنّ
02:07

وفاة الممثل الكوميدي كيني ديفوريست عن عمر يناهز 37 عاماً!

LBCI
أخبار دولية
06:16

الحوثيون: نفّذنا عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة

LBCI
صحف اليوم
23:59

الحجار خلفاً لعويدات (الأخبار)

LBCI
فنّ
04:08

مفاجأة من العيار الثقيل... حسام حبيب يستنكر انفصاله عن شيرين عبد الوهاب!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More