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باكستان تستخدم المطر الاصطناعيّ لمكافحة الضباب الدخانيّ

أخبار دولية
2023-12-16 | 11:31
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باكستان تستخدم المطر الاصطناعيّ لمكافحة الضباب الدخانيّ
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باكستان تستخدم المطر الاصطناعيّ لمكافحة الضباب الدخانيّ

استُخدمت الأمطار الاصطناعية للمرة الأولى، في باكستان، في محاولة لمكافحة مستويات الضباب الدخانيّ الخطرة، التي تلف مدينة لاهور الكبرى، على ما أفادت الحكومة المحلية.
     
وفي أول تجرُبة من نوعها، في الدولة الواقعة، في جنوب آسيا، حلّقت طائرات مزوّدة معدات لتلقيح السحب فوق 10 مناطق، في المدينة، التي غالبًا ما تصنّف من أسوأ الأماكن على مستوى العالم من حيث تلوّث الهواء.
     
وقال رئيس وزراء حكومة ولاية البنجاب محسن نقفي إنّ هذه "الهبة" قدمتها الإمارات. 
     
وأوضح لوسائل إعلام وصول فرق من الإمارات مع طائرتين، إلى هنا، قبل 10 إلى 12 يومًا، وأطلقت 48 مقذوفًا لاستحداث المطر.
     
وأشار إلى أنّ الفريق سيعرف، في حلول مساء السبت، ما إذا كانت عملية الاستمطار الاصطناعيّ نجحت أم لا.

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