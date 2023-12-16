محكمة الفاتيكان تقضي بسجن كاردينال لإدانته بالفساد الماليّ

قضت المحكمة الجنائية، في الفاتيكان، بسجن كاردينال بارز خمسة أعوام ونصف عام، بعد إدانته، في محاكمة، بتهم فساد واحتيال، في عمليات مالية مرتبطة بالكرسيّ الرسوليّ.



والكاردينال الإيطاليّ أنجيلو بيتشو، كان يعد من المقربين من البابا فرنسيس وهو أبرز مسؤول، في الكنيسة الكاثوليكية، يمثل أمام المحكمة الجنائية، أعلى سلطة قضائية، في الفاتيكان.



وقضت أيضًا بتغريمه ثمانية آلاف يورو.



وقال محاميه فابيو فينيوني، بعد الإدانة: "نحترم حكم المحكمة، لكنّنا سنتقدم باستئناف، بالتأكيد"، علما بأن بيتشو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.



والملف الأساسيّ، في المحاكمة عملية شراء لعقار فخم، في لندن، بقيمة 350 مليون يورو، كجزء من استثمار بدأ، في العام 2014 وكبّد الفاتيكان عشرات الملايين من اليورو.