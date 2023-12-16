مدمّرة أميركية تسقط 14 مسيّرة في البحر الأحمر أطلقت من اليمن

أسقطت مدمّرة أميركية 14 مسيّرة، في البحر الأحمر، أطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، في اليمن، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم".



وكتبت "سنتكوم" على منصة "إكس": "إنّ المركبات الجوية حدّدت على أنها مسيّرات هجومية أحادية الاتجاه وقد أسقطت من دون التسبب بأضرار للسفن، في المنطقة أو إصابات."



وأضافت: العملية التي قادتها المدمرة "كارني" نُفّذت "، في وقت مبكر من صباح السبت" و"حُذّر الشركاء، في منطقة البحر الأحمر من التهديد."