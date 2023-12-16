نتنياهو: نحن في حرب وجودية وسنخوضها رغم الضغوط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، ان "إسرائيل في حرب وجودية، ولا بد من خوضها حتى النصر، رغم الضغوط والتكاليف".



وقال نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الحرب في غزة بهدف "القضاء على حماس، وإعادة المحتجزين".



واضاف أنه بعد نهاية هذه الحرب "سيكون قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية".



ولفت نتنياهو إلى "محادثات محتملة" بشأن غزة، وقال إنه أبلغ المفاوضين الإسرائيلين بأن "ضغط الجيش يساعد جهود استعادة المحتجزين".