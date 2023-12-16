مقتل جنديّ إسرائيليّ وإصابة آخرَين في شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديًا قتل وأصيب اثنان آخران في منطقة مرغليوت (شمال) على الحدود اللبنانية، فيما أكد متحدث لوكالة "فرانس برس" أن الضحايا سقطوا في هجوم لطائرة معادية.



وقال الجيش الإسرائيليّ، في بيان: "السرجنت مايجور (احتياط) يحزقيل عزاريا من بتاح تكفا... سقط خلال نشاط عملياتي في منطقة مرغليوت وكان يبلغ 53 عاما عند مقتله."



وأكد متحدث عسكريّ لوكالة "فرانس برس" أن جنديين آخرَين أصيبا أيضًا، في الحادث، الذي نجم عن توغل "طائرة معادية" غير محدّدة.