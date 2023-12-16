مقتل امرأة وابنتها في الرعية الكاثوليكية في غزة

قُتلت امرأة وابنتها برصاص جنديّ إسرائيليّ، داخل رعية العائلة المقدسة، في غزة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة، في القطاع، على ما أفادت البطريركية اللاتينية، في القدس.



وجاء في بيان للبطريركية: "اغتال قنّاص من الجيش الإسرائيلي سيّدتين مسيحيتين، داخل رعية العائلة المقدسة، في غزة، حيث لجأت غالبية العائلات المسيحية، منذ بداية الحرب، بين إسرائيل وحركة "حماس".



وأوضح البيان استشهاد ناهدة وابنتها سمر رميا بالرصاص أثناء ذهابهما إلى دير الراهبات.



وأكّدت البطريركية إصابة سبعة أشخاص آخرين بالرصاص، أثناء محاولتهم مساعدة غيرهم، داخل أسوار الدير. "لم يسبق ذلك أي تحذير أو إشعار. أطلقت النار عليهم بدم بارد داخل مبنى الدير حيث لا يوجد مقاومة."



ولم يعلق الجيش الإسرائيليّ، في اتصال مع وكالة "فرانس برس" على هذه المعلومات.