اسرائيل تعلن انتهاء "العملية" في محيط مستشفى كمال عدوان وحماس تؤكد ارتكاب "مجزرة"



أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه عثر على أسلحة واعتقل نحو ثمانين عنصرا في حماس في محيط مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، في حين اتهمته الحركة الفلسطينية بارتكاب "مجزرة".



وكان المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس أكد الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه على غرف للمرضى في مستشفى كمال عدوان في مدينة غزة، منددا ب"حصار" استمر أياما عدة ومشيرا إلى اعتقال أفراد من طاقم المستشفى.



وقال الجيش الإسرائيلي السبت إنه "أنهى عمليته" في هذه المنطقة "التي استخدمتها حماس مركز قيادة ومراقبة".



وأضاف أن "الجنود اعتقلوا نحو ثمانين إرهابيا" و"دمروا بنى تحتية إرهابية وعثروا على العديد من الأسلحة"، لافتا إلى "استجواب" الطاقم الطبي الذي "أقر بإخفاء أسلحة داخل حاضنات مخصصة أصلا لأطفال خدج".