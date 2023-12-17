موسكو تسقط 33 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق مناطق روسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 33 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق مناطق روسية عدة.



وكشفت الوزارة على تطبيق الرسائل تيليغرام أنه تم اعتراض الطائرات المسيرة أو تدميرها قبل أن تصل إلى أهدافها فوق مناطق ليبيتسك وروستوف وفولجوجراد، دون تقديم المزيد من التفاصيل.