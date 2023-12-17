استشهاد خمسة فلسطينيين في عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

استشهد خمسة فلسطينيين صباح الأحد، خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم للاجئين في طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.



وقالت الوزارة إن "حصيلة شهداء طولكرم ترتفع إلى خمسة" بعد وصول شهيدين في التاسعة عشرة والحادية والعشرين من العمر إلى المستشفى.