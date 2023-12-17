بوتين يحذر من "مشكلات" مع فنلندا بعد انضمامها الى حلف شمال الأطلسي

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نشرت الأحد من "مشكلات" مع فنلندا المجاورة بعدما انضمت الى حلف شمال الأطلسي، معلنا أن موسكو ستنشئ منطقة عسكرية جديدة في شمال غرب البلاد ردّاً على هذه الخطوة.



وقال بوتين إن الغرب "جرّ فنلندا الى الناتو. هل كان لدينا أي خلافات معها؟ كل الخلافات، بما فيها تلك المرتبطة بالأراضي والعائدة الى منتصف القرن العشرين، تمّ حلّها". وأضاف للتلفزيون الرسمي: "لم تكن ثمة مشكلات هناك، الآن ستصبح موجودة لأننا سننشئ منطقة لينينغراد العسكرية ونركّز بعضا من وحداتنا العسكرية هناك".