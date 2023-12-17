وزير الخارجية الإسرائيلي: بإمكان فرنسا أداء "دور مهم" لمنع اندلاع حرب في لبنان

رأى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن بإمكان فرنسا أداء "دور مهم" لمنع اندلاع حرب في لبنان، في ظل القصف اليومي المتبادل عبر الحدود بين الدولة العبرية وحزب الله، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.



وقال كوهين: "بإمكان فرنسا أداء دور ايجابي ومهم لمنع حرب في لبنان"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك في تل أبيب مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا التي من المقرر أن تزور بيروت الإثنين.

من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية عن قلق بلادها "البالغ" إزاء الوضع في قطاع غزة، مطالبة بـ"هدنة جديدة فورية ومستدامة" في الحرب بين إسرائيل وحماس، وذلك خلال زيارتها تل أبيب الأحد.