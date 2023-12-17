مقتل 13 شخصاً في انهيار سقف ناد رياضي إثر عاصفة في الأرجنتين

لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم السبت في مدينة باهيا بلانكا الساحلية في جنوب غرب الأرجنتين، بعد انهيار سقف ناد رياضي إثر عاصفة شديدة، على ما أعلنت السلطات.



وقالت البلدية في بيان: "لسوء الحظ، تؤكد خدمات الطوارئ مقتل 13 شخصا في نادي باهينس ديل نورت. ويواصل رجال الإطفاء البحث عن أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض".



وحدثت المأساة خلال مسابقة تزلج داخل هذا النادي.



وإلى جانب هطول أمطار غزيرة، شهدت المدينة المحرومة جزئيا من التيار الكهربائي، هبوب رياح وصلت سرعتها إلى أكثر من 140 كيلومترا في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.



كما طالت حالة الطقس السيئة البلدات الصغيرة المجاورة، حتى أن البرد تساقط في بعضها.