وزيرة الخارجية الفرنسية: الهجمات في البحر الأحمر "لا يمكنها أن تبقى من دون رد"

حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من أن الهجمات في البحر الأحمر "لا يمكنها أن تبقى من دون رد"، بعد سلسلة عمليات نفّذها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.



وقالت كولونا خلال زيارتها تل أبيب إن "هذه الهجمات لا يمكنها أن تبقى من دون رد". وأضافت: "نحن ندرس خيارات عدة مع شركائنا" من بينها دور "دفاعي لمنع تكرار ذلك".