وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو الى "خفض التصعيد" على الحدود بين إسرائيل ولبنان

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأحد كل الأطراف الى "خفض التصعيد" على الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث تتبادل الدولة العبرية وحزب الله القصف بشكل يومي منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة.



وقالت كولونا خلال زيارتها قاعدة عسكرية قرب تل أبيب إن "خطر التصعيد يبقى قائما... وفي حال خرجت الأمور عن السيطرة، أعتقد أن ذلك لن يكون في مصلحة أحد، وأقول ذلك لإسرائيل أيضا"، مضيفة: "هذه الدعوة الى الحذر وخفض التصعيد تنطبق على الجميع".