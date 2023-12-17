باريس تطالب إسرائيل بكشف ملابسات مقتل أحد موظفيها في غزة

دانت باريس القصف الإسرائيليّ على قطاع غزة والذي أدّى إلى مقتل موظف، في وزارة الخارجية الفرنسية وطالبت بإلقاء الضوء على هذه القضية، في بأسرع ما يمكن.

وأعلنت الخارجية الفرنسية، في بيان، تبلّغ وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، “ببالغ الحزن” نبأ مقتل أحد موظفيها متأثرًا بجروحه، جراء قصف إسرائيليّ على رفح، جنوب قطاع غزة.

وطالبت الوزارة السلطات الاسرائيلية بالقاء الضوء على ملابسات هذا القصف في أسرع وقت ممكن.

وكان الموظف الذي يعمل لصالح فرنسا منذ عام 2002 ولم تكشف هويته وجنسيته، لجأ إلى منزل أحد زملائه في القنصلية العامة الفرنسية مع زميلين آخرين وأفراد عائلاتهم.