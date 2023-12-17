79 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم



بدأت شاحنات محملة مساعدات إغاثية بدخول قطاع غزة الأحد عبر معبر كرم أبو سالم، بحسب ما أفاد مسؤول بالهلال الأحمر المصري، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين اسرائيل وحركة حماس قبل أكثر من شهرين.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "دخلت قبل قليل مساعدات لغزة عبر معبر كرم أبو سالم لأول مرة منذ اندلاع الحرب". واضاف "79 شاحنة بدأ دخولها اليوم (الأحد) عبر معبر كرم أبو سالم في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر".



وأكدت اسرائيل أنه "اعتبارًا من اليوم (17 كانون الأول)، ستخضع شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة لفحوصات أمنية وسيتم نقلها مباشرة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم".

