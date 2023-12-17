الجيش الاسرائيلي يقول إنه عثر على أكبر نفق حفر تحت قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه عثر خلال هجومه على "أكبر نفق" حفرته حماس تحت قطاع غزة، وينتهي على بعد مئات من الأمتار فقط عن أراضي الدولة العبرية.



ولاحظ مصور وكالة فرانس برس الذي سمح له بالذهاب إلى المكان، أن عرضه وارتفاعه تسمح بمرور المركبات الصغيرة.



وأشارت القوات الإسرائيلية في بيان إلى أن هذه الشبكة الضخمة من الأنفاق المتشعبة إلى عدة فروع، تمتد على مسافة تزيد عن أربعة كيلومترات، ولا تبعد سوى 400 متر عن معبر إيريز، المنفذ الوحيد لسكان غزة الى إسرائيل.