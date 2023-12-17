مقتل ثمانية مدنيين بقصف للجيش السوري على شمال غرب سوريا

قُتل ثمانية مدنيين بينهم حامل، وأصيب ستة بقصف للجيش السوري على شمال غرب سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفاد المرصد بأن قوات النظام استهدفت الأماكن السكنية بالقذائف المدفعية والصاروخية في مدينة دارة عزة بريف حلب.



وجاء في بيان للمرصد: "استشهد 6 بينهم سيدتان إحداهما حامل نتيجة قصف قوات النظام الأماكن السكنية في مدينة دارة عزة"،



وتابع البيان: "كما استشهد مواطنان نتيجة قصف قوات النظام على بلدة الابزمو بريف حلب"، مشيرا إلى إصابة ما لا يقل عن 6 مواطنين بجروح متفاوتة، مرجحا ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية نظرا لخطورة بعض الإصابات.