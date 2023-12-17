12 قتيلا على الأقل في هجوم مسلح خلال احتفال في المكسيك

قتل 12 شخصا على الأقل، في هجوم مسلّح خلال احتفال في مدينة سالفاتييرا في ولاية غواناخواتو في وسط المكسيك، على ما أفادت السلطات المحلية.



وأعلنت النيابة العامة في غواناخواتو التي تعد واحدة من أكثر الولايات المكسيكية عنفا بسبب وجود عصابات إجرامية "حتى الآن، هناك 12 قتيلا".