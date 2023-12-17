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رئيس الوزراء الإيرلندي يدين حريقا "إجراميا" يشتبه بأنه مفتعل في فندق لإيواء طالبي اللجوء
أخبار دولية
2023-12-17 | 15:50
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رئيس الوزراء الإيرلندي يدين حريقا "إجراميا" يشتبه بأنه مفتعل في فندق لإيواء طالبي اللجوء
دان رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، حريقا "إجراميا" يشتبه بأنه مفتعل لفندق كان من المقرر أن يستقبل طالبي لجوء قرب مقاطعة غالواي، معتبرا أن لا شيء يبرر العنف.
وكان حريق قد اندلع مساء السبت قرابة الساعة 23,35 في فندق "روس ليك هاوس" في مقاطعة غالواي (غرب). وفتحت الشرطة الإيرلندية تحقيقا في "واقعة إجرامية".
وأعرب رئيس الوزراء الإيرلندي في بيان عن قلق بالغ إزاء ورود تقارير عن "أضرار يشتبه بأن دوافعها إجرامية لحقت بعدد من الممتلكات في أنحاء البلاد كانت معدة لإيواء طالبي حماية دولية هنا، بما في ذلك في مقاطعة غالواي ليل أمس" السبت.
وتابع: "لا شيء يبرر العنف" أو إشعال حرائق بدوافع إجرامية أو التخريب.
وقال وزير الاندماج الإيرلندي رودريك أوغورمان إن الواقعة "تثير قلقا بالغا".
وأكد أنه يتعين على المسؤولين السياسيين من كل الأطياف إدانة هذا العمل المشين والتصريحات التي تبث الخوف والتي شكّلت دافعا له.
ودعا نيك هندرسون المدير العام للمجلس الإيرلندي للاجئين وهو منظمة غير حكومية، إلى فتح "تحقيق معمّق"، معتبرا أن هناك نمطا للحرائق المتعمدة التي تتكرر في أماكن استقبال طالبي لجوء ومهاجرين.
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