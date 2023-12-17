إصابة جنديين سوريين في ضربات جوية إسرائيلية قرب دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية اصابة جنديين سوريين في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع قرب دمشق.



وجاء في بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا): "حوالي الساعة 22,05 مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق".



وأضاف البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن صواريخ إسرائيلية استهدفت على دفعتين مراكز الدفاعات الجوية التابعة للنظام ومواقع عسكرية تتمركز ضمنها قوات تعمل مع حزب الله قرب السيدة زينب.



وقال المرصد: "هرعت سيارات الإسعاف إلى الأماكن التي تعرضت للقصف، وسط معلومات عن خسائر بشرية".