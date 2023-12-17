الاستخبارات الأوكرانية تعلن العثور على جهاز تنصّت في مقر لرئاسة الأركان

أعلنت الاستخبارات الأوكرانية، أنها عثرت على جهاز تنصّت في مقر لرئيس الأركان فاليري زالوجني، موضحة أن الجهاز لم يكن في وضعية تشغيل.



وأوضحت الاستخبارات في منشور على منصة إكس أن الجهاز لم يعثر عليه في مكتب فاليري زالوجني، إنما في مقر يمكن أن يستخدمه مستقبلا.