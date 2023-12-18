كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا بالستيا غير محدد" باتجاه بحر الشرق

أكد الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا.



وجاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى المساحة المائية التي تعرف ايضا باسم بحر اليابان.