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البيت الأبيض يدين تصريحات لترامب حول المهاجرين: خطاب أشبه بـ"الفاشية"
أخبار دولية
2023-12-18 | 01:27
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البيت الأبيض يدين تصريحات لترامب حول المهاجرين: خطاب أشبه بـ"الفاشية"
دان البيت الأبيض الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب لاستخدامه ما وصفه بأنه خطاب أشبه بالفاشي، بعد أن قال إن المهاجرين "يسممون دماء بلادنا".
واتّهم البيت الأبيض ترامب بـ"الإشادة بالدكتاتوريين" لاستخدامه اقتباسات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال تجمع حاشد السبت في ولاية نيوهامشر التي ستختار الشهر المقبل مرشحا جمهوريا لمواجهة الرئيس الديموقراطي جو بايدن الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.
ورأى نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض آندرو بيتس "أن ترداد الخطاب المقيت للفاشيين ودعاة تفوّق العرق الأبيض العنيفين والتهديد بقمع أولئك الذين يختلفون مع الحكومة هي هجمات خطيرة على كرامة جميع الأميركيين وحقوقهم وعلى ديموقراطيتنا وعلى السلامة العامة".
واعتبر في بيان "إنه عكس كل ما نمثله كأميركيين".
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