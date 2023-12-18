اليابان: كوريا الشمالية اختبرت صاروخا عابرا للقارات يمكن أن يغطي مداه الولايات المتحدة بأكملها

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ البالستي الذي اختبرته كوريا الشمالية كان من الفئة العابرة للقارات التي يمكن أن يغطي مداها أراضي الولايات المتحدة بأكملها.



وأوضح نائب وزير الدفاع البرلماني في اليابان شينغو مياكي أن "الصاروخ البالستي من الفئة العابرة للقارات الذي جرى إطلاقه هذه المرة يمكن أن يزيد مدى تحليقه عن 15 ألف كيلومتر إذا ما تم حساب ذلك بالاستناد إلى مسار الصاروخ ووزن الرأس الحربي الذي يحمله.



واعتبر أنه "في هذه الحالة ستكون الأراضي الأميركية بأكملها ضمن نطاقه".