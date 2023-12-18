وزير الخارجية الصيني: الصين تقدم دعمها الثابت لبيونغ يانغ

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعم بلاده "الثابت" لكوريا الشمالية، وذلك بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا جديدا.



وقال وانغ لي، خلال لقاء في بكين مع نائب وزير الشؤون الخارجية الكوري الشمالي باك ميونغ هو، إن "أمام الاضطرابات المسجلة على الصعيد الدولي لطالما تبادلت الصين وكوريا الشمالية الدعم الثابت والثقة"، على ما جاء في ملخص للقاء أصدرته الخارجية الصينية.



وشدد وانغ يي على أن "الصداقة التقليدية بين الصين وكوريا الشمالية التي أقامها زعماء البلاد السابقون وعززوها، تشكل ورقة رابحة ثمينة".



وكانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية ذكرت أن نائب وزير الشؤون الخارجية بتبادل في بكين "وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية خلال العام 2024" مع نظيره الصيني سان ويدونغ.



وبحث المسؤولان خصوصا في "المسائل ذات الاهتمام المشترك و(..) تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين" على ما أضافت الوكالة.