110 شهداء في غارات اسرائيلية في شمال قطاع غزة منذ الاحد

قُتل 110 أشخاص في غارات إسرائيلية في شمال قطاع غزة منذ الأحد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع.



واشارت وزارة الصحة في بيان إل "50 شهيداً حتى الآن في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف منازل(..) في جباليا"، موضحة "ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منازل في جباليا أمس إلى 110".