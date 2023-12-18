وكالتان ملاحيتان تبلغان عن انفجار على طريق ملاحي رئيسي قبالة اليمن

رصدت وكالتان ملاحيتان "ما يبدو أنه انفجار على طريق ملاحي رئيسي قبالة اليمن.



وأصدرت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للجيش البريطاني تحذيرًا من وقوع انفجار محتمل بالقرب من سفينة أثناء عبورها مضيق باب المندب الذي يفصل شرق إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.



وقالت شركة أمبري للأمن البحري: "أبلغ القبطان... عن وقوع انفجار على بعد ميلين قبالة إحدى السفن أثناء مرورها".



وأبلغ عن ذلك فيما وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى البحرين في إطار جولة في الشرق الأوسط سيتوقف خلالها في قطر.