تعطل أنظمة محطات الوقود في ايران "قد يكون ناجما عن عملية تخريبية من الخارج"

كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن انقطاعات في خدمة العديد من محطات الوقود في أنحاء إيران وبالأخص في العاصمة طهران سببها على ما يبدو مشكلة في البرمجيات، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وأكد متحدث باسم رابطة محطات وقود إيران لفارس "حدوث مشكلة برمجيات في نظام الوقود في بعض المحطات في أنحاء البلاد ويقوم خبراء حاليا بحل المشكلة".



واشارت الوكالة إلى أن احتمال تعرض الأنظمة لهجوم إلكتروني لم يتم استبعاده بعد.



وكان التلفزيون الرسمي الإيراني ذكر أن الخدمات في الكثير من محطات الوقود في العاصمة طهران تعطلت اليوم الاثنين من دون أن يتضح السبب بعد.