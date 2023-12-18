قتلى فلسطينيون برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم في الضفة الغربية

قُتل أربعة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مخيم الفارعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة "ارتفاع حصيلة شهداء مخيم الفارعة جنوب طوباس إلى 4"، مشيرة إلى أن بينهما شقيقان.



وذكرت الوزارة أن "الفتى راشد حبيب العايدي (17 عاما) أصيب برصاصة بالصدر بينما أصيب الشقيقان حكمت ومحمد سمير ملحم (24 عاما و 17 عاما) برصاصة بالرأس وكذلك يزن الخطيب (20 عاما)".



ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب وكالة فرانس برس التعليق.



وذكرت وكالة وفا الرسمية للأنباء إن "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم (..) صباحا، ثم دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إليه، من جهة حاجز الحمرا على عدة دفعات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات".