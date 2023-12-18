اتفاق جديد محتمل لاطلاق اسرى اسرائيليين لدى حماس؟

أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي بأن مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز سيلتقي مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الموساد في وارسو اليوم لمناقشة اتفاق جديد محتمل لإطلاق اسرى اسرائيليين لدى حماس.