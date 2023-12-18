وزير النفط الايرانيّ يتّهم الولايات المتحدة واسرائيل بالوقوف وراء الهجوم السيبراني

اتهم وزير النفط الايرانيّ جواد أوجي كل من الولايات المتحدة واسرائيل بالوقوف وراء الهجوم السيبراني، لانهما خسرا في جبهات اخرى بحسب قوله.



وقد أعلنت مجموعة قرصنة "العصفور المفترس" مسؤوليتها عن انقطاعِ في خدمة العديد من محطات الوقود في أنحاء إيران وتحديداً في العاصمة طهران.