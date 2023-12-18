السيسي يفوز بولاية رئاسية ثالثة لمدة ست سنوات مقبلة

فاز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة لمدة ست سنوات مقبلة، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات، محققا نسبة 89,6% من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت 44,2 مليون صوت.



وكان ادلى المصريون من العاشر إلى الثاني عشر من كانون الأول وعلى مدى ثلاثة ايام بأصواتهم في انتخابات طغت عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على الاهتمام بها، خصوصا في غياب أي منافسة جدية، اذ تنافس أمام السيسي ثلاثة مرشحين آخرين، لم يكن أي منهم من الشخصيات البارزة.