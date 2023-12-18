قتلى في حريق في وسط عاصمة غينيا اثر انفجار مستودع الوقود الرئيسي في البلاد



قتل ثمانية أشخاص على الأقل في حريق اندلع الإثنين في وسط كوناكري عاصمة غينيا إثر انفجار مستودع الوقود الرئيسي في البلاد، على ما أعلن مسؤول استشفائي كبير لوكالة فرانس برس.



وقال المسؤول في مستشفى إينياس دين إن "ثماني جثث متفحمة أودعت في مشرحة" المستشفى الذي استقبل العديد من الجرحى.

