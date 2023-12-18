إنذارات بوجود قنابل في عدة مدارس دولية في اسبانيا

تلقت عدّة مدارس دولية في إسبانيا، من بينها مؤسسات بريطانية وفرنسية، رسائل إلكترونية تفيد بوجود قنابل في محيطها، ما أدى إلى تعليق الصفوف مؤقتا فيها، بحسب ما كشفت هذه المؤسسات لوكالة فرانس برس.وقال نويل جيغو المشرف على مدرسة الليسيه الفرنسي موليير في سرقسطة (شمال شرق إسبانيا) صباح الإثنين لوكالة فرانس برس "تلقينا رسالة إلكترونية تنذر بوجود قنبلة مساء الأمس (الأحد) عند الساعة 23,00. وقمنا بإبلاغ الشرطة والسفارة الفرنسية في إسبانيا. ونحن لن نفتح أبوابنا طالما لم تتحرّك السلطات".وبقيت أبواب المدرسة التي تستقبل ألف تلميذ مغلقة صباح الإثنين، في حين كان اختصاصيو نزع الألغام "في طريقهم" إلى المكان، وفق ما كشف جيغو.وتلقت مدرسة جول فيرن الفرنسية في تينيريفي في أرخبيل الكناري تهديدا مماثلا ليل السبت الأحد، بحسب مدير المدرسة الابتدائية جوليان لوبانييه الذي لم يعطِ تفاصيل إضافية.أما أهل تلاميذ مدرسة سانت جورج البريطانية في مدريد، فقد وصلتهم أيضا رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس تفيد بأن المدرسة فتحت أبوابها الإثنين في ساعة متأخرة لأنها "تلقت رسالة إلكترونية في الليل تفيد بأن قنبلة قد زرعت في حرمها".وكشفت إدارة المدرسة في رسالتها أن "عدّة مؤسسات تعليمية في مدريد تلقت الرسالة عينها" وأن الشرطة تعتبر أنها "سلسلة من البلاغات الكاذبة".وكان تهديد مماثل قد استهدف مدرسة كنسنغتون البريطانية الأسبوع الماضي، بحسب إدارتها. واستبعدت الشرطة وقوع أي تفجير بعد زيارة لخبراء إزالة لألغام في الموقع.ولم ترغب الشرطة الإسبانية في التعليق على المسألة في اتصال من وكالة فرانس برس.وفي فرنسا، استهدفت مئات البلاغات الكاذبة بوجود قنابل المطارات والمحطات المدارس في الأشهر الأخيرة. وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت وزارة التعليم الوطني عن رصد 788 بلاغا طال المؤسسات التعليمية منذ بدء الموسم الدراسي.