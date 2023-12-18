إصابة سفينة نروجية في البحر الأحمر بـ"جسم غير محدد"

أصيبت السفينة النروجية "إم/في سوان أتلانتيك"، "بجسم غير محدد" في البحر الأحمر، وفقاً للشركة المالكة، في حين أوقفت العديد من شركات النقل البحري في العالم عبورها في هذه المنطقة بعد هجمات شنها المتمردون الحوثيون في اليمن.



وقالت الشركة النروجية "انفينتور كيميكال تانكرز" Inventor Chemical Tankers في بيان: "لحسن الحظ لم يصب أفراد الطاقم الهندي بأذى، وتعرضت السفينة، وفقًا لهم، لأضرار محدودة"، مشيرة إلى أن الناقلة التي انطلقت من فرنسا باتجاه جزيرة ريونيون، لا تربطها أي علاقة بإسرائيل.