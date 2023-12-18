ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، أن حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 19,453، منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول.



ولفتت الوزارة في بيان الى أن عدد المصابين ارتفع ليصبح 52,286 جريحا.