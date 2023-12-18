هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل باستخدام التجويع سلاح حرب في قطاع غزة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومة الإسرائيلية بتعمد تجويع المدنيّين الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار حربها ضد حركة حماس.وأعلنت المنظمة في تقرير أن "الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة المحتل، ما يشكل جريمة حرب".وأكد التقرير أن "الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم".