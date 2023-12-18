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بوريل: نقص فادح في القدرة على التمييز لدى الجيش الإسرائيلي

أخبار دولية
2023-12-18 | 10:33
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بوريل: نقص فادح في القدرة على التمييز لدى الجيش الإسرائيلي
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بوريل: نقص فادح في القدرة على التمييز لدى الجيش الإسرائيلي

بوريل: نقص فادح في القدرة على التمييز لدى الجيش الإسرائيلي

ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بـ"نقص فادح في القدرة على التمييز تعكسه عمليات الجيش الإسرائيلي المحددة الهدف في غزة، وخصوصًا عبر مقتل رهائن ومصلين ومدنيين فلسطينيين".
     
وفي منشور على "إكس"، جدد بوريل دعوته إلى هدنة إنسانية "عاجلة"، منددًا بمقتل "مصلين وثلاث رهائن ومئات المدنيين الآخرين في آخر عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي".
     
وكتب: "لا بد من أن يتوقف ذلك والهدنة الإنسانية العاجلة ضرورية".

أخبار دولية

القدرة

التمييز

الجيش

الإسرائيلي

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