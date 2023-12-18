شركات النقل البولندية تعاود إغلاق معبر حدودي رئيسي مع أوكرانيا

شركات النقل البولندية تعاود إغلاق معبر حدودي رئيسي مع أوكرانيا

عاودت شركات النقل البولندية الاثنين إغلاق أكبر معبر حدودي للشحن مع أوكرانيا، مطالبة بإعادة العمل بالنظام الأوروبي القاضي بمنح تصاريح لشركات النقل الأوكرانية التي ترسل شاحنات إلى بولندا.



وقالت المتحدثة بإسم الشرطة المحلية إيوا تشيز لوكالة فرانس برس إن "إحتجاج شركات النقل بدأ اليوم قرابة الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش) في قرية أوكوبي على طريق K12 المؤدي إلى معبر دوروهوسك الحدودي".



والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات المحلية في دوروهوسك أنها قررت حظر الإحتجاج عند نقطة العبور، لكن المحكمة ألغت هذا القرار، ما سمح لسائقي الشاحنات بمواصلة تحركهم الذي بدأ مطلع تشرين الثاني.



وقد أكد حرس الحدود الأوكرانيون في بيان معاودة الإغلاق.



وأشاروا على منصة تلغرام إلى أن المنظمين البولنديين ينوون السماح لشاحنة واحدة فقط بالمرور كل ساعة عبر هذا المركز الحدودي.