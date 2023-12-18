وزير الدفاع الأميركي يشدد على ضرورة إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وزير الدفاع الأميركي يشدد على ضرورة إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

شدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال زيارة لاسرائيل الإثنين على أهمية إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



وقال أوستن بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: "يتعين علينا إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لنحو مليوني نازح في غزة، وعلينا توزيع هذه المساعدات بشكل أفضل".