وزير الدفاع الأميركي يؤكد أن على إيران الكف عن دعم هجمات الحوثيين على سفن تجارية

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الإثنين أن على إيران الكف عن دعم هجمات المتمردين الحوثيين على سفن تجارية مؤخرًا في البحر الأحمر.وقال أوستن في تل أبيب بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن "دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف".