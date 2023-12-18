واشنطن ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر

واشنطن ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الإثنين أن بلاده ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تحتاج إليها في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.



وقال أوستن في تل أبيب: "نواصل تزويد إسرائيل بالمعدات التي تحتاج اليها للدفاع، بما في ذلك الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي".