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الدنمارك والسويد تمنحان دبابات لأوكرانيا
أخبار دولية
2023-12-18 | 11:24
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الدنمارك والسويد تمنحان دبابات لأوكرانيا
الدنمارك والسويد تمنحان دبابات لأوكرانيا
تساهم الدنمارك في المنحة التي ستقدمها السويد لأوكرانيا والمتضمنة مركبات مشاة قتالية من طراز "سي في-90"، بقيمة 1,8 مليار كرونة (241 مليون يورو)، وفق ما أعلنت كوبنهاغن الإثنين.
وذكرت وزارة الدفاع الدنماركية في بيان أن "الحكومة قررت، بالتعاون مع الحكومة السويدية، المشاركة في تمويل المنحة الموعودة والمتضمنة مركبات مشاة قتالية من طراز سي-في 90، بالإضافة إلى تصنيع دبابات إضافية".
وتشمل الحزمة قطع تبديل وذخائر واتفاق للصيانة بعد التسليم.
والأسبوع الماضي، قدمت الحكومة الدنماركية "حزمة جديدة" من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة تناهز مليار يورو، وذلك غداة إجتماع بين قادة دول الشمال والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وكانت الدنمارك قد منحت أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة نحو 20,5 مليار كرونة (2,7 مليار يورو) ونحو 2,8 مليار كرونة كمساعدات مدنية.
أخبار دولية
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