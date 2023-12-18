وزير الدفاع الأميركي يدعو حزب الله إلى تجنب توسيع النزاع

دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، حزب الله إلى تجنب توسيع النزاع مع اسرائيل على وقع استمرار الحرب بين اسرائيل وحركة حماس.



وقال أوستن من تل ابيب: "لا نريد أن نرى هذا النزاع يتسع إلى حرب أكبر أو حرب إقليمية، وندعو حزب الله إلى التأكد من عدم القيام بأمور من شأنها التسبب بنزاع أوسع نطاقا".