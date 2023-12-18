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بلغاريا تنضم إلى الحظر الأوروبي على النفط الروسي
أخبار دولية
2023-12-18 | 11:27
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بلغاريا تنضم إلى الحظر الأوروبي على النفط الروسي
بلغاريا تنضم إلى الحظر الأوروبي على النفط الروسي
تنضم بلغاريا التي تسعى للنأي بنفسها من موسكو إلى الحظر الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرًا إعتبارًا من آذار، متخلية عن الإعفاء الذي استفادت منه بحسب نص أقره البرلمان الإثنين.
وفرض الإتحاد الأوروبي في كانون الأول 2022 عقوبات تهدف إلى خفض واردات الدول الأعضاء الـ27 من الخام الروسي بنسبة تسعين في المئة لوقف تمويل الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.
وكانت بلغاريا التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية حصلت حينها على استثناء ينتهي في كانون الأول 2024. ولديها على أراضيها مصفاة تابعة لشركة النفط الروسية العملاقة لوك أويل، الأكبر في البلقان.
لكن البرلمان قرر تعليقًا مبكرًا لحرمان شركة لوك أويل وبالتالي الكرملين من أرباح جديدة قد تساهم في مواصلة الهجوم الذي يشن على أوكرانيا، كما كتب واضعو التعديل.
وتم تبنيه من 131 نائبًا، مع مقاطعة الإشتراكيين والقوميين المتشددين المؤيدين للكرملين للتصويت، حتى أن بعض النواب منعوا الوصول إلى المنصة في أجواء متوترة.
ووفقًا لتقديرات ذكرها التشريع، فإن أنشطة لوك أويل في بلغاريا أمنت لها ثلاثة مليارات دولار منذ بداية الغزو الروسي.
وبالتالي، لن تتمكن الشركة بعد الآن من إستيراد الخام الروسي إعتبارًا من آذار لمصنعها الواقع في بورغاس على البحر الأسود، وعليها اللجوء إلى مصادر إمداد أخرى أو التخلي عن المصفاة، وهو الخيار الذي طرح مطلع كانون الأول لمواجهة الإجراءات التي اعتبرتها الشركة "تمييزية".
أخبار دولية
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